Четыре надежных способа снижения давления без приема таблеток озвучили медики

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21 января 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы способы борьбы с гипертонией, не предполагающие приема лекарственных средств. Соответствующие рекомендации озвучили некоторое время назад специалисты в области медицины.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», для снижения артериального давления естественным путем необходимо:

1. перейти на правильное питание, в частности, из рациона нужно исключить трансжиры;

2. делать зарядку по утрам и прогуливаться по вечерам;

3. расслаблять мышцы и сосуды с помощью массажа;

4. избегать стрессовых ситуаций.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что эксперты обозначили признаки рака, которые игнорируют мужчины.

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