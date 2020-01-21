Четыре надежных способа снижения давления без приема таблеток озвучили медики

Названы способы борьбы с гипертонией, не предполагающие приема лекарственных средств. Соответствующие рекомендации озвучили некоторое время назад специалисты в области медицины.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», для снижения артериального давления естественным путем необходимо:
1. перейти на правильное питание, в частности, из рациона нужно исключить трансжиры;
2. делать зарядку по утрам и прогуливаться по вечерам;
3. расслаблять мышцы и сосуды с помощью массажа;
4. избегать стрессовых ситуаций.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что эксперты обозначили признаки рака, которые игнорируют мужчины.
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