Доктор Александр Мясников раскрыл шесть правил защиты от онкологических болезней

Обозначены правила, которым должен следовать человек, чтобы снизить риск появления в организме злокачественного новообразования. Рекомендации по данному вопросу озвучил Александр Мясников, врач и телеведущий.
Специалист заявил на своей программе на «России-1», что в целях профилактики онкологических недугов необходимо:
1. отказаться от курения;
2. перейти на здоровое питание;
3. избегать инфекционных заболеваний;
4. как можно больше двигаться;
5. не злоупотреблять спиртными напитками;
6. не находиться продолжительное время под воздействием прямых солнечных лучей.
Ранее сегодня сообщалось, что медики рассказали о самых распространенных признаках инсульта.
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