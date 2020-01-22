Доктор Александр Мясников раскрыл шесть правил защиты от онкологических болезней

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22 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Обозначены правила, которым должен следовать человек, чтобы снизить риск появления в организме злокачественного новообразования. Рекомендации по данному вопросу озвучил Александр Мясников, врач и телеведущий.

Специалист заявил на своей программе на «России-1», что в целях профилактики онкологических недугов необходимо:

1. отказаться от курения;

2. перейти на здоровое питание;

3. избегать инфекционных заболеваний;

4. как можно больше двигаться;

5. не злоупотреблять спиртными напитками;

6. не находиться продолжительное время под воздействием прямых солнечных лучей.

Ранее сегодня сообщалось, что медики рассказали о самых распространенных признаках инсульта.

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