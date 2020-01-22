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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Четыре ранних сигнала организма о появлении раковой опухоли в горле назвали врачи

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре ранних сигнала организма о появлении раковой опухоли в горле назвали врачи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены ранние симптомы, говорящие о появлении злокачественного новообразования в горле человека. Информацией по данной теме поделились медицинские специалисты.

В списке признаков онкологического заболевания, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. изменение голоса во взрослом возрасте;

2. неприятные ощущения в горле – например, чувство, что там находится инородный предмет;

3. регулярно возникающие боли в ушках;

4. хроническая хрипота.

Наличие данных сигналов организма должно стать поводом для безотлагательного визита к врачу.

Ранее сообщалось, что в сети назвали симптомы острого лейкоза.

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