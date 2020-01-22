Четыре ранних сигнала организма о появлении раковой опухоли в горле назвали врачи

Обозначены ранние симптомы, говорящие о появлении злокачественного новообразования в горле человека. Информацией по данной теме поделились медицинские специалисты.
В списке признаков онкологического заболевания, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. изменение голоса во взрослом возрасте;
2. неприятные ощущения в горле – например, чувство, что там находится инородный предмет;
3. регулярно возникающие боли в ушках;
4. хроническая хрипота.
Наличие данных сигналов организма должно стать поводом для безотлагательного визита к врачу.
Ранее сообщалось, что в сети назвали симптомы острого лейкоза.
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