Россиянин сообщил, что его девушка вернулась из КНР с симптомами вируса

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23 января 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Россиянин, которого госпитализировали в Санкт-Петербурге с признаками коронавируса, рассказал, что его девушка находится в другой больнице с аналогичными, но более выраженными симптомами.

Молодой человек вернулся из Китая несколько дней назад с признаками заболевания, после чего был госпитализирован с подозрением на бушующую в КНР неизученную инфекцию. Мужчина признался, что отдыхал в Поднебесной вместе со своей возлюбленной, которая тоже заболела.

«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более выраженными симптомами моя девушка лежит в инфекционной больнице города Минска. Она вернулась из Китая на пару дней раньше», - рассказал он.

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