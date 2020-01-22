В Петербурге госпитализирован россиянин, прибывший из Китая с высокой температурой

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22 января 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Замир Усманов/Global Look Press

В Санкт-Петербурге служба санитарно-карантинного контроля заподозрила ОРВИ у гражданина РФ, прибывшего из Китая. Мужчина госпитализирован.

Симптомы ОРВИ могут быть вызваны новым коронавирусом, вспышка которого произошла в декабре в китайском городе Ухань. Россиянина, прибывшего в аэропорт Пулково из Китая с признаками вирусной инфекции, госпитализировали в больницу имени Боткина, проводится обследование.

«Пассажир сам обратился за медицинской помощью. У него выявлена температура 38 градусов, а также одышка. Диагноз будет поставлен после обследования», - сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. «Подозрительного» пассажира госпитализировала специально подготовленная бригада инфекционистов в соответствующей противоэпидемической экипировке.

Ранее стало известно, что жертвами нового пневмоподобного вируса в Китае стали уже 17 человек. Также сообщается о 473 зараженных. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Подозрительные случаи отмечены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

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