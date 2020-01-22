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22 января 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Дезинфекция улиц в Китае, twitter.com

По данным учёных из Великобритании, новым коронавирусом, обнаруженным в Китае уже заразилось более 1700 человек, 9 человек погибло. В России усилены меры по санитарному контролю на границе с КНР.

На смену одному природному катаклизму, угрожающему людям, пришёл другой. Так, после того, как борьба с пожарами в Австралии начала наконец приносить плоды, стало известно о новом смертельно опасном коронавирусе в Китае. Он был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре, после того, как там произошла резкая вспышка пневмонии. На сегодняшний день, по мнению учёных из Великобритании, новый коронавирус успели подхватить уже более 1700 человек. При этом от него же погибли уже девять человек. Власти Китая серьезно обеспокоены проблемой: по последним данным, сообщается, что этот вирус мутирует, из-за чего распространяться он может уже не только воздушно-капельным путём. Для борьбы с ним в Китае даже дезинфицируют улицы, на которых была замечена особая активность болезни. В сети была опубликована видеозапись, на которой видно, как машина специальной службы следует вдоль улицы, распыляя белое облако дезинфицирующего вещества.

Заместитель представителя Государственного комитета по здравоохранению КНР Ли Бинь поделилась рядом весьма важных заявлений по поводу распространения коронавируса. Именно она на брифинге в Пекине заявил о возможной мутации вируса, но позже успела обнадёжить и предостеречь граждан:

«Можно сказать, что вспышка в Ухане локализована, сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью» (Интерфакс)

Ли Бинь, зампред Госкомитета по здравоохранению КНР, twitter.com

Ли Бинь призвала граждан не посещать город Ухань, даже в праздничные дни, например, в дни «Праздника Весны», когда по традиции семьи собираются в полном составе вместе. Таким образом, правительство КНР старается не допустить распространение коронавируса и увилечение количества пострадавших.

Что известно ученым

Коронавирусы – так ученые называют достаточно обширное семейство вирусов, которые вызывают совершенно разные заболевания: от простуды до поражения пищеварительного тракта. В Китае коронавирус вылился в острую пневмонию у заражённых. Название микроб получил благодаря своей форме, сферической и окаймленной шипами или ворсинками. Все это отдаленно напоминает корону, отсюда и название – коронавирус.

При заражении коронавирусом, пациенты чаще всего страдают от респираторных заболеваний, таких как ОРВИ – это самая распространённая форма протекания болезни. Как правило, организм справляется с вирусом в течение недели, однако существуют особые случаи, когда коронавирус вызывал серьёзные осложнения или попросту провоцировал у заражённого другие симптомы. Так, например, острая пневмония – как раз одна из таких достаточно редких форм протекания болезни. Однако при этом она весьма опасна, ведь существует высокий риск летального исхода из-за дыхательной недостаточности у пациента.

Новый тип вируса, обнаруженный в Китае, был назван «2019-nCoV». На данный момент ученые испытывают новые и старые методы лечения и профилактики коронавируса.

Распространение болезни

Несмотря на заявления Ли Бинь о том, что очаг распространения вируса был локализован в городе Ухань, известно, что коронавирус уже успел забраться далеко за пределы границ Китайской Народной Республики. Так, сообщения о заболевании новым коронавирусом появились в Японии, Южной Корее и Тайланде.

Также о заражении одного гражданина заявили и в США. Незадолго до заболевания он посещал город Ухань. Такой же сценарий развития событий коснулся и женщины из Южной Кореи, которая стала первым человеком, заражённым этим вирусом в стране. Она так же, как и гражданин США посещала город Ухань, перед тем, как её настигла болезнь.

В связи с распространением коронавируса за границы Китая, власти Российской Федерации серьезно обеспокоились проблемой. Так, на Дальнем Востоке был усилен санитарно-карантинный контроль, с целью повышения безопасности граждан. Представители Роспотребнадзора заявили агенству «Интерфакс» о том, какие работы на данный момент проводятся в регионе:

«В аэропорту Хабаровска, а также в международном пункте пропуска Покровка - Жаохэ усилены карантинные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса на территории Китая. На всех таможенных постах дежурят сотрудники Роспотребнадзора»

Аэропорт в Хабаровске, фото соцсети

Все, кто пересекал границу с Китаем и прибывал из тех районов, где были зарегистрированы случаи заражения, досматриваются на предмет заболевания: дистанционно измеряется температура. Меры по санитарному контролю за ситуацией были также усилены и в Амурской области, граничащей с КНР.

Пока сотрудники Роспотребнадзора справляются с поставленными задачами в полной мере, ведь, к счастью, до сих пор вирус не распространился на территорию России. На данный момент остаётся ждать, когда ученые разработают максимально эффективные методы борьбы с новым коронавирусом для его полной ликвидации.

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