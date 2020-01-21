Российские ученые оперативно разработали средства для диагностики нового коронавируса

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21 января 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

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Российские ученые оперативно разработали средства для лабораторной диагностики нового коронавируса, вспышка которого зарегистрирована в Китае.

«Учеными ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена», - сообщил сегодня Роспотребнадзор.

Диагностические наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции. Он хорошо себя зарекомендовал и получил повсеместное распространение: с помощью ПЦР можно диагностировать заболевание на ранней стадии. Для этого достаточно взять пробу из носоглотки больного, результат будет известен уже через 2-4 часа.

Ученые предложили сразу два независимых средства диагностики. Первое реагирует непосредственно на новый коронавирус 2019-nCoV, а второе, помимо него, способно также определять другое опасное заболевание – SARS (атипичная пневмония).

В рамках мер по предупреждению завоза и распространения нового вируса усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Мониторинг эпидемиологической обстановки ведется в постоянном режиме, лица с подозрением на заболевание будут немедленно изолированы. Российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения города Ухань, где и был зарегистрирован новый вирус, до стабилизации обстановки.

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