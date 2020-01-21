В Роспотребнадзоре дали несколько советов россиянам, собравшимся в Китай

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21 января 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Китае бушует новый коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали россиянам, как не заразиться неизвестной болезнью во время визита в Поднебесную.

Эксперты порекомендовали чаще мыть руки, носить защитные маски, избегать походов в зоопарк и не ходить на рынки, где продают морепродукты и животные.

«При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», - предупредили специалисты.

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