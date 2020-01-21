Врач: новый смертельно опасный коронавирус может привести к эпидемии и карантину

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21 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространённое в СМИ сообщение о новом опасном коронавирусе, который стал причиной смерти четырех человек в Китае. Отмечается, что вирус передается от человека к человеку, вызывает кашель, одышку и температуру.

«Вести о том, что вирус найден у врачей, контактировавших с больными, да еще в таком количестве, заставляют сильнее беспокоиться о том, что может произойти распространение вируса вплоть до эпидемии … Теперь важно установить путь, которым он передается. Если это воздушно-капельный путь, то это еще более серьезная ситуация, потому что такой путь заражения приводит к быстрому распространению. Поэтому я думаю, что будут меры на границах…», - пояснил врач.

Жемчугов добавил, что необходимо делать диагностическую персистему вируса, чтобы выявить конкретную информацию о нем. По его словам, возможно, заболевших придется помещать на карантин.

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