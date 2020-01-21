В Минздраве рассказали о разработке экспресс-теста на новый коронавирус

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21 января 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Министерство здравоохранения создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса, который получил распространение в Китае и унес жизни четырех человек. Завершить работу планируется в феврале.

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вероятность проникновения нового коронавируса из Китая в Россию есть. Сейчас в РФ установлен ужесточенный контроль прибывающих из КНР туристов. Также выявляются эффективные методы диагностики нового вируса. Известно, что заражены 217 человек.

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