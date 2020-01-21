Китайский коронавирус добрался до Южной Кореи

//В мире 13+

21 января 2020, 00:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South Cina Morning Post

Фото: pixabay.com

Южная Корея в понедельник, 20 января, сообщила о первом подтвержденном случае китайского коронавируса. Южнокорейские власти опасаются, что пневмония может распространяться по всей Азии.

В аэропорту Сеула была задержана 35-летняя женщина, которая прилетела из китайского города Ухань, откуда, как считается, произошел вирус. После скрининга на симптомы в международном аэропорту Инчхон китаянка получила положительный результат.

"В настоящеевремя она госпитализирована и содержится на карантине в государственной больнице", - сказали в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Агентство общественного здравоохранения и безопасности сообщило, что женщина лечилась в больнице в Ухане от респираторных заболеваний до того, как прилететь в Сеул. Органы здравоохранения заявили, что они наблюдают за всеми, кто находился вместе с ней в самолете.

Читайте также:

1. В КНР зарегистрирована третья смерть от коронавируса

2. Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа