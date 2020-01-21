Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Китайский коронавирус добрался до Южной Кореи

, 00:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South Cina Morning Post

Китайский коронавирус добрался до Южной Кореи
Фото: pixabay.com

Южная Корея в понедельник, 20 января, сообщила о первом подтвержденном случае китайского коронавируса. Южнокорейские власти опасаются, что пневмония может распространяться по всей Азии.

В аэропорту Сеула была задержана 35-летняя женщина, которая прилетела из китайского города Ухань, откуда, как считается, произошел вирус. После скрининга на симптомы в международном аэропорту Инчхон китаянка получила положительный результат.

"В настоящеевремя она госпитализирована и содержится на карантине в государственной больнице", - сказали в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Агентство общественного здравоохранения и безопасности сообщило, что женщина лечилась в больнице в Ухане от респираторных заболеваний до того, как прилететь в Сеул. Органы здравоохранения заявили, что они наблюдают за всеми, кто находился вместе с ней в самолете.

Читайте также:

1. В КНР зарегистрирована третья смерть от коронавируса

2. Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа

ЕП

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

//новости ан

//новости ан

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…

Наталью Бочкаревуобвиняли в хранении наркотиков, но она уверяла, что ничего не знала о запрещенных веществах, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот…

//новости ан

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же…