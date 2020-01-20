Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что компетентные органы государственной власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне распространения пневмонии нового типа.

Гэн Шуан в рамках регулярного брифинга заявил, что китайская сторона получила уведомления о выявлении коронавируса нового типа из Таиланда, Японии и Южной Кореи. Пекин поддерживает с вышеуказанными странами тесные контакты, а также проводит совместную работу для борьбы с эпидемией.

Уточняется, что как только вирус был зафиксирован, Китай уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения.