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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа
лаборатория, pixabay.com

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что компетентные органы государственной власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне распространения пневмонии нового типа.

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Гэн Шуан в рамках регулярного брифинга заявил, что китайская сторона получила уведомления о выявлении коронавируса нового типа из Таиланда, Японии и Южной Кореи. Пекин поддерживает с вышеуказанными странами тесные контакты, а также проводит совместную работу для борьбы с эпидемией.

Уточняется, что как только вирус был зафиксирован, Китай уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения.

ЕТ

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