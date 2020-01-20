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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В КНР зарегистрирована третья смерть от коронавируса

, 06:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

В КНР зарегистрирована третья смерть от коронавируса
Фото: Twitter

Еще один человек скончался в Китае от поражения новым типом коронавируса. Таким образом число жертв неизвестного пока еще заболевания увеличилось до трех.

До 17 человек увеличилось число случаев заражения вирусом в Китае

До 17 человек увеличилось число случаев заражения вирусом в Китае

По состоянию на конец воскресенья, 19 января, в Ухане было зарегистрировано 198 случаев, включая три случая смерти. Около 170 человек все еще находится в больнице, 25 человек выписаны.

За пределами Китая было зарегистрировано два случая заражения в Таиланде и один в Японии, причем все заболевшие были связаны с людьми, приехавшими из Ухани.

В воскресенье Пекин заявил, что активизирует усилия по сдерживанию вспышки коронавируса, в то время как органы здравоохранения всего мира работают над предотвращением его распространения.

Эксперты говорят, что о новом вирусе мало что известно, включая его происхождение и то, как легко он может передаваться от человека человеку.

ЕП

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