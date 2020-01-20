В КНР зарегистрирована третья смерть от коронавируса

Еще один человек скончался в Китае от поражения новым типом коронавируса. Таким образом число жертв неизвестного пока еще заболевания увеличилось до трех.
По состоянию на конец воскресенья, 19 января, в Ухане было зарегистрировано 198 случаев, включая три случая смерти. Около 170 человек все еще находится в больнице, 25 человек выписаны.
За пределами Китая было зарегистрировано два случая заражения в Таиланде и один в Японии, причем все заболевшие были связаны с людьми, приехавшими из Ухани.
В воскресенье Пекин заявил, что активизирует усилия по сдерживанию вспышки коронавируса, в то время как органы здравоохранения всего мира работают над предотвращением его распространения.
Эксперты говорят, что о новом вирусе мало что известно, включая его происхождение и то, как легко он может передаваться от человека человеку.