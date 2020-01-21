Эксперты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового китайского вируса в РФ есть

//Здоровье 13+

21 января 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

градусник и таблетки, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового коронавируса из Китая в Россию есть. К настоящему моменту известно о 217 заболевших, четверо из которых скончались.

В ведомстве отметили, что невозможно исключить полностью завоз в Россию нового коронавируса, так как каждый год в нашу страну приезжает более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики. Более того, примерно столько же наших сограждан посещает Китай.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящий момент в РФ установлен ужесточенный контроль прибывающих с китайской территории туристов. Кроме того, выявляются эффективные методы диагностики нового вируса.

Читайте также:

1. Китае зафиксирован третий случай смерти от неизвестного вируса. Стоит ли нам его бояться?