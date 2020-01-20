В Китае зафиксирован третий случай смерти от неизвестного вируса. Стоит ли нам его бояться?

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20 января 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: EPA

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших превышает 200 человек, но международные организации не верят властям страны и называют цифру в 1700 больных. Сегодня стало известно, что уже трое заразившихся скончались.

Еще в конце декабря десятки людей поступали в больницу с одними и теми же симптомами: лихорадка, кашель, затруднённое дыхание. Всё как при классической пневмонии — только в более острой форме. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, по всей видимости, заражение стало распространяться и от человека к человеку — через "тесные контакты".

Вирус из Ухани, которому дали название — 2019-nCoVне единственный в своем роде. Последний раз похожая вспышка была в начале 2000-х. Тогда вирус Сарса убил 774 человек и затронул десяток стран — в основном в Азии.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса власти Китая проверяют пассажиров в аэропортах и на вокзалах. То же самое делается в аэропортах Сингапура, Гонконга, японской столицы Токио и США. В самом Ухань ввели особый режим. Везде установили инфракрасные термометры, которые измеряют температуру жителей.

Конечно, отследить всех невозможно, и не все меры предосторожности дают стопроцентный результат. Именно поэтому, по данным китайских специалистов из комитета по здравоохранению, новым типом коронавируса заразились 14 медиков — как раз путём "от человека к человеку", пишет канал «Mash».