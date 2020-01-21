Количество заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 291

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21 января 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Количество людей, зараженных коронавирусом нового типа в Китае вновь увеличилось. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту данный показатель достиг 291 человека.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР утром во вторник, 21 января, сообщил, что за последние сутки было выявлено еще 77 случаев заболевания – в Пекине, Шанхае, Ухане, а также прилегающей к нему провинции Хубэй.

Уточняется также, что еще в девяти китайских регионах были выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

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