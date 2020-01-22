В Китае объяснили, из-за чего растет риск распространения коронавируса

Заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь рассказал в среду, 22 января, из-за чего в настоящий момент растет риск распространения нового типа коронавируса.

Согласно последней информации, это связано с тем, что возможны мутации. К настоящему моменту установлено, что новый вирус передается воздушно-капельным путем, однако, не исключено, что он будет мутировать и дальше, вследствие чего ситуация изменится.

Уточняется, что в основном случаи заболевания выявлены в китайском городе Ухань. Также заболели люди в Японии, Южной Корее, США и Таиланде.

Читайте также: