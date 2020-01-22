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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Китае объяснили, из-за чего растет риск распространения коронавируса

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае объяснили, из-за чего растет риск распространения коронавируса
лаборатория, pixabay.com
Заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь рассказал в среду, 22 января, из-за чего в настоящий момент растет риск распространения нового типа коронавируса.
 
Согласно последней информации, это связано с тем, что возможны мутации. К настоящему моменту установлено, что новый вирус передается воздушно-капельным путем, однако, не исключено, что он будет мутировать и дальше, вследствие чего ситуация изменится.
 
Уточняется, что в основном случаи заболевания выявлены в китайском городе Ухань. Также заболели люди в Японии, Южной Корее, США и Таиланде.
 
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