//В мире 13+
Власти Китая после вспышки пневмонии оперативно уведомили ВОЗ и Россию
22 января 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
22 января 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Зачем китайцы бросились осваивать Луну и что хотят найти в чёрных дырах космоса в Российской академии наук? Перенесётся ли действие романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны»…
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В прошлую субботу в Йемене хуситы в очередной раз разгромили ракетным ударом лагерь сил противостоящей им коалиции. Потери сначала пытались скрывать, но уже сейчас говорят о более чем сотне погибших и десятках, а то и сотнях раненых. Лагерь находился в районе Мариб, куда уже не раз прилетало от хуситов много разных ракетных «подарков»
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Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться очередной реформацией. Ребрендинг по сценарию главы ОАК Юрия Слюсаря и компании! Его и коллег-менеджеров с гуманитарным взглядом на жизнь и «потрясающе глубокими» знаниями в авиастроении…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться очередной реформацией. Ребрендинг по сценарию главы…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Исследовательская группа издания «Аргументы недели» продолжает публиковать рейтинг лоббистской эффективности законодателей. Ранее читателям…
После публикации аудиозаписи совещания премьер-министра Украины Гончарука, в Киеве заявили, что жертвой следующего компромата может стать Владимир…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней постановки Марка Захарова – «Капкан» – выпущенной уже после смерти режиссёра. Конечно…
Утром в среду, 22 января, стало известно, какой зарубежный политик является самым популярным у россиян. Соответствующую информацию предоставил…
В среду, 22 января, стало известно, что издание "Коммерсантъ" узнало об идее допустить коллекторские агентства до полноценной работы с долгами граждан Российской…
Власти Китая после внезапной вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, оперативно оповестили о сложившейся ситуации Всемирную организацию здравоохранения…
В США зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. Инфекцию привез из Китая житель штата Вашингтон.
"Укргаздобыча", "Укртатнафта" и "Укрнафта" потребовали от правительства Киева увеличить пошлины на сжиженный газ и дизельное топливо из РФ. Об этом 21 января сообщает…
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, что означает сохранение министерских постов за Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации…
Для Сейма Латвии второй рабочий день недели – хлопотный день! Правительство обсуждает важнейшие вопросы, принимает решения и планирует жизнь сограждан. И нынешний вторник…
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В Анапе суд арестовал бойца Александра Емельяненко за пьяную драку. Спортсмен устроил дебош в посёлке Супсех, где он готовился к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook оценила статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР и Красной Армии…
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В китайских СМИ по завершении в городе Шицзячжуан международной выставки «Авиация общего назначения – 2019» появилась информация: для одного из российских регионов будет…
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение оставить Сергея Лаврова в должности главы Министерства иностранных дел России.
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20 января 2020 г. президент Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Глава государства внёс в Совет Федерации кандидатуру заместителя…
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал…
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Кому-то может показаться удивительным, но факт остаётся фактом: яйца являются основной составляющей большинства диет. Они обладают достаточно невысокой калорийностью…
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Сразу же разрушим вредный и опасный стереотип о том, что лучшее средство от изжоги помимо таблеток – пищевая сода. Врачи категорически против этого способа…
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Более 40 лет назад начался своеобразный бум увлечения бегом. А позже стала популярна теория о том, что бег помогает избежать того же инфаркта. Помнится, вышла книга…
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Мир устроен не так, как мы себе представляем. Причём ошибаются и те, кто смотрит на него с научной точки зрения, и те, кто говорит о его божественном создании. На мир…
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В ходе необъявленной Украиной войны против ДНР понятие «донбасский характер» стало нарицательным. И герои публикации, с которыми журналист «АН» познакомилась в ДНР…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Скорость этого процесса сродни термоядерной реакции. По закону на предложение…
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Правительство РФ утвердило нормативы финансовых затрат на социальное обеспечение гражданам, которые получают помощь от государства в виде набора определённых услуг…
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В ближайшее время будет расширен круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в ситуациях, когда близкий родственник умер в результате несчастного случая…
Следствие полагает, что заместитель главы Генерального штаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов причастен к хищению 6,7 млрд рублей в рамках исполнения…
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Пока политики и прочие высоколобые эксперты взахлёб обсуждают отставку правительства РФ и грядущую конституционную реформу, большинство населения страны радуется пакету…
В прошлом номере мы рассказали о том, что переиздаём серию книг «Диалог поколений», и пригласили читателей поддержать нашу инициативу. Благодарим каждого, кто откликнулся…
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Для читателя – встречи журналиста со звездой чаще всего строятся в формате «вопрос – ответ». Но всем интересно, что остаётся за кадром того, что довелось прочитать…
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Актриса Татьяна АРНТГОЛЬЦ считает себя вполне счастливой: выросла в крепкой дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, востребована публикой…
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Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать модель и телеведущую Алену Водонаеву за ставшие…
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Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина награждён дипломом победителя XIV Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба-2019» по итогам…
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Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) имени П.И. Пландина награждён дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области в рамках…
В США и Западной Европе скоро начнутся одни из самых масштабных и продолжительных для этого года учений ВС США, которые называются DEFENDER Europe 2020 («Защитник Европы…
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Идея о том, что крупный бизнес должен брать на себя ответственность за улучшение качества жизни и экологической ситуации в стране, не нова. Однако в жизнь её воплощают…
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Страшная и беспощадная катастрофа 80-х годов на территории Украины – взрыв реактора чернобыльской атомной электростанции.
Здоровая жизнь
Одна из самых неприятных и дискомфортных проблем здоровья – забитый нос.