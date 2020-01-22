Власти Китая после вспышки пневмонии оперативно уведомили ВОЗ и Россию

Власти Китая после внезапной вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, оперативно оповестили о сложившейся ситуации Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие государства.

Заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь отметил, что сейчас первоочередной задачей для страны является выполнение всех необходимых мер по профилактике данного заболевания, а также по контролю за его распространением.

Напомним, к настоящему моменту количество скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, подтвержденными являются 440 случаев заражения. Заболевшие выявлены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде. Установлено, что данный вирус передается от одного человека другому.

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