Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Количество погибших от нового коронавируса в Китае достигло девяти человек

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество погибших от нового коронавируса в Китае достигло девяти человек
анализ крови, pixabay.com
Утром в среду, 22 января, стало известно, что количество погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек. Кроме того, выявлено 440 подтвержденных случаев заболевания.
 
Заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь подтвердил, что из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае погибли девять человек.
 
Ранее сообщалось, что заболели 324 человека, а скончались шестеро.
 
Китайская сторона оперативно уведомила ВОЗ, Россию и другие страны о распространении болезни.
 
Читайте также:
 
1. Власти Китая после вспышки пневмонии оперативно уведомили ВОЗ и Россию
 
2. Эксперты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового китайского вируса в РФ есть
ЕТ

//картина дня

В мире

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом рассказывается в информации, распространенной Народной милицией непризнанной ЛНР.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан