Количество погибших от нового коронавируса в Китае достигло девяти человек

Утром в среду, 22 января, стало известно, что количество погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек. Кроме того, выявлено 440 подтвержденных случаев заболевания.

Заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь подтвердил, что из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае погибли девять человек.

Ранее сообщалось, что заболели 324 человека, а скончались шестеро.

Китайская сторона оперативно уведомила ВОЗ, Россию и другие страны о распространении болезни.