Врач обозначил план действий при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий при обнаружении у себя симптомов нового коронавируса из Китая, вызывающего пневмонию.

Эксперт уточнил, что если у человека жар и кашель, но нет симптомов насморка, необходимо незамедлительно провести противовоспалительную терапию и стараться не допустить дальнейшего повышения температуры. После этого рекомендуется обратиться к врачам и сдать все необходимые анализы.