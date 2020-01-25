Более 1200 врачей отправили в китайский Ухань для борьбы с коронавирусом

В ближайшее время в город должны поставить более двух миллионов защитных масок, поскольку сейчас наблюдается их острая нехватка.

Напомним, к настоящему моменту в Китае из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , скончался 41 человек.