Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Более 1200 врачей отправили в китайский Ухань для борьбы с коронавирусом

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Более 1200 врачей отправили в китайский Ухань для борьбы с коронавирусом
китайский врач, Cheng Min/Xinhua
1230 врачей отправили в изолированный из-за вспышки коронавируса китайский город Ухань для помощи местным медикам. Об это сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны.
 
В настоящий момент в резерве состоят еще шесть бригад врачей, которые готовы выехать в Ухань в любой момент, сообщает Радио Sputnik.
 
В ближайшее время в город должны поставить более двух миллионов защитных масок, поскольку сейчас наблюдается их острая нехватка.
 
Напомним, к настоящему моменту в Китае из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался 41 человек.
ЕТ

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…