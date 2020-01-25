Роспотребнадзор: в России пока не выявили больных новым коронавирусом

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25 января 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

китайские врачи, Cheng Min/Xinhua

Утром в субботу, 25 января, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации не выявлено людей, которые заболели новым коронавирусом из Китая.

Уточняется, что данных о заболевших гражданах РФ к настоящему моменту в ведомство не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что количество людей, умерших в Китае из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, превысило 40 человек. Во Франции были зафиксированы три случая заболевания. На территории Индии 11 человек поместили в карантин из-за возможного заражения.

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