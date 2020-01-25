Количество умерших от коронавируса в Китае превысило 40 человек

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25 января 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врачи в Китае, Xiong Qi/XinHua

Количество умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 39 человек. Общее число погибших из-за заболевания на территории Китая к настоящему моменту достигло 41 человека.



В 29 провинциях и городах КНР зафиксировано 1303 подтвержденных случая заражения. Кроме того, зарегистрировано 1965 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, вызывающего серьезную пневмонию.



13 967 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под постоянным и внимательным медицинским наблюдением.



Известно также, что из больниц были выписаны 38 вылечившихся пациентов.



СМИ сообщают, что от нового типа коронавируса в Китае впервые скончался врач – 62-летний отоларинголог Лян Удун.



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