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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Количество умерших от коронавируса в Китае превысило 40 человек

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество умерших от коронавируса в Китае превысило 40 человек
врачи в Китае, Xiong Qi/XinHua

Количество умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 39 человек. Общее число погибших из-за заболевания на территории Китая к настоящему моменту достигло 41 человека.

В 29 провинциях и городах КНР зафиксировано 1303 подтвержденных случая заражения. Кроме того, зарегистрировано 1965 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, вызывающего серьезную пневмонию.

13 967 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под постоянным и внимательным медицинским наблюдением.

Известно также, что из больниц были выписаны 38 вылечившихся пациентов.

СМИ сообщают, что от нового типа коронавируса в Китае впервые скончался врач – 62-летний отоларинголог Лян Удун.

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