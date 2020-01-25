Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В сети появилась фотография места, где могло произойти первое заражение коронавирусом

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В сети появилась фотография места, где могло произойти первое заражение коронавирусом
врач в Китае, Xiong Qi/XinHua
В сети появилась фотография места в китайском городе Ухань, с которого, согласно предварительной оценке эксперта, могло начаться заражение новым типом коронавируса, вызывающего пневмонию.
 
Пользователь соцсети Twitter с ником @muyixiao поделился изображением, на котором запечатлен прилавок на рынке морепродуктов. Он обвел в красный кружок надпись на названии торговой точки, где, по его утверждению, замазан последний иероглиф, означающий "дикий". Подчеркивается, что фото было сделано уже после распространения новости о вспышке заболевания.
 
На другом снимке, предоставленном пользователем интернета, можно увидеть прайс-лист, в котором указаны названия диких животных, в частности, пальмовых куниц и волчат.
 
Пока данные о том, что именно с этого места началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, не являются подтвержденными.
 
Читайте также:
 
1. В Таиланде зарегистрировали пятый случай заражения новым коронавирусом
 
2. Эксперт рассказал, опасно ли в условиях распространения коронавируса получать посылки из Китая
ЕТ

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…