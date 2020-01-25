В сети появилась фотография места, где могло произойти первое заражение коронавирусом

В сети появилась фотография места в китайском городе Ухань, с которого, согласно предварительной оценке эксперта, могло начаться заражение новым типом коронавируса, вызывающего пневмонию.

Пользователь соцсети Twitter с ником @muyixiao поделился изображением, на котором запечатлен прилавок на рынке морепродуктов. Он обвел в красный кружок надпись на названии торговой точки, где, по его утверждению, замазан последний иероглиф, означающий "дикий". Подчеркивается, что фото было сделано уже после распространения новости о вспышке заболевания.

На другом снимке, предоставленном пользователем интернета, можно увидеть прайс-лист, в котором указаны названия диких животных, в частности, пальмовых куниц и волчат.

Пока данные о том, что именно с этого места началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, не являются подтвержденными.

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