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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Таиланде зарегистрировали пятый случай заражения новым коронавирусом

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали пятый случай заражения новым коронавирусом
Скорая помощь в Таиланде. Фото: Ханссон Кристер/ZUMAPRESS.com

В Таиланде зарегистрирован пятый случай заболевания новым пневмоподобным коронавирусом из Китая, сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения страны.

«Пятый пациент, зараженный коронавирусом – это 33-летняя женщина из китайского города Ухань. Она прибыла в Таиланд на отдых во вторник вместе со своей семилетней дочерью», - заявил замминистра здравоохранения Таиланда Сатхит Пхитхутеча в программе вечерних новостей на Третьем национальном телеканале.

Представитель Минздрава отметил, что в момент прибытия у гражданки КНР не наблюдалось никаких симптомов заражения, поэтому пограничный санитарно-эпидемиологический контроль пропустил ее. Симптомы проявились несколько дней спустя, женщина обратилась за медпомощью, и врачи, заподозрив вирусную инфекцию, направили ее в больницу Ратчавитхи в Бангкоке, в которой находятся пациенты с подозрением на новый коронавирус. При этом врачи считают, что больная не успела никого заразить, находясь в Таиланде, включая свою дочь.

Между тем новости из больницы Ратчавитхи внушают оптимизм: полностью поправилась и была выписана единственная гражданка Таиланда, переболевшая коронавирусом. Ранее выписались и отправились домой два туриста из Китая. В больнице пока остаются два человека.

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ЛЧ

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