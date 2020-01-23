В Китае более 30 миллионов человек оказались в карантинной

//В мире 13+

23 января 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Ухань, Хубэй, КНР. Измерение температуры тепловизором. Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Globallookpress.com

В китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса 2019-nCoV, изолированы от внешнего мира более 30 миллионов человек.

Ухань с его 11-миллионным населением объявлен закрытой зоной и отрезан от мира: отменено авиасообщение, заблокирован железнодорожный вокзал, остановлен весь общественный транспорт, закрываются магазины и рынки.

Такая же ситуация в Хуангане, Эчжоу и еще нескольких городах из агломерации Уханя. Всего в карантинной блокаде находятся более 30 миллионов человек. Российское посольство в Китае выясняет, сколько наших соотечественников могло оказаться в зоне отчуждения.

Города практически опустели. Появляться на улице без защитных масок запрещено, телевизионные дикторы без устали напоминают о способах самозащиты от инфекции. На входах в супермаркеты дежурят медики, измеряющие температуру посетителей. В районах, где были отмечены случаи заражения, проводится тотальная дезинфекция. Китайские власти предпринимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, который уже просочился за пределы КНР.

Зловредный вирус испортил китайцам все новогоднее настроение: отменены все массовые мероприятия, связанные с празднованием китайского нового года, гражданам настоятельно рекомендовано провести праздники дома и отказаться от традиционного посещения родственников. Ну а из карантинной зоны, кроме как по специальному разрешению, и выехать никак не получится.

В российских пунктах пограничного контроля к дежурствам специалистов Роспотребнадзора подключается Россельхознадзор. Проверки привозимой туристами из опасных районов пищевой продукции будут проводиться в тотальном режиме.

Читайте также: Врач-терапевт, кандидат медицинских наук предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом