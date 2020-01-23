Врач-терапевт, кандидат медицинских наук предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы и говорят россияне в поликлиниках.
Врач Алексей Хухрев считает, что история с вирусом может быть раздута ради денег. Доктор вспомнил историю со свиным гриппом и препаратом "Тамифлю".
По словам Хухрева, по этому поводу много вопросов. "И ВОЗ тогда тоже врала как сивый мерин", - подчеркнул врач. А "Тамифлю" распродали на 10 лет вперед. Эксперт полагает, что историю с китайским коронавирусом специально раздувают для увеличения продажи лекарственных препаратов.
По данным врача-ученого, во влажной среде вирус может продержаться достаточно долго, и вопрос в том, насколько он устойчив при высыхании. Большинство вирусов просто умирают, но есть и такие, которые могут выжить даже в Антарктиде, - сказал Хухрев.
Доктор считает, что " нет такого преступления, на которое не пошёл бы капиталист".
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