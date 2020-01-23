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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Власти Сингапура подтвердили первый случай нового коронавируса

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The StraitsTimes

Власти Сингапура подтвердили первый случай нового коронавируса
Сингапур, Pixabay.com

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Положительный результат выявлен у гражданина КНР, прибывшего в Сингапур в составе группы 20 января.

Гражданин КНР, в возрасте 66 лет, проживающий в городе Ухань, прибыл в Сингапур вместе со своим сыном и еще восемью попутчиками. Путешественники остановились в отеле Shangri-La Rasa Sentosa resort. Зараженный вирусом изолирован, под подозрением находится и его сын, он также помещен на карантин. Остальные попутчики, по сообщению Минздрава, покинули Сингапур.

Также Министерство здравоохранения сообщило на брифинге о женщине, гражданке КНР в возрасте 53 года, путешествующей самостоятельно, предварительные тесты которой показали положительный результат и сейчас ожидают подтверждения.

В общей сложности в Сингапуре на данный момент зафиксировано 28 подозрительных случаев, у семерых человек диагноз не подтвердился. Остальные ожидают подтверждения результатов на карантине. Ожидается увеличение числа заболевших, но поводов для паники нет, считают в местном Минздраве. Приняты меры по усилению пограничного досмотра.

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