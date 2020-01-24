Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт рассказал, опасно ли в условиях распространения коронавируса получать посылки из Китая

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт рассказал, опасно ли в условиях распространения коронавируса получать посылки из Китая
посылки, pixabay.com
Врач-инфекционист Алексей Ртищев в пятницу, 24 января, рассказал, насколько безопасно в условиях стремительно распространяющегося коронавируса получение товаров из Китая через интернет-магазины.
 
Ранее сегодня стало известно, что пневмония, вызванная коронавирусом, унесла жизни 26 человек. В Пекине из-за вспышки заболевания отменили массовые мероприятия по случаю китайского Нового года. Кроме того, экстренные меры, направленные на борьбу с распространением инфекции, принимаются в разных городах Китая. Известно о случаях заражения в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, а также в США.
 
Как сообщил инфекционист Алексей Ртищев в беседе с Радио Sputnik, пока специалисты не подтверждают, что коронавирус может передаваться контактно-бытовым путем через различные предметы. Поэтому в настоящий момент у экспертов нет оснований рекомендовать гражданам России не заказывать вещи из китайских магазинов.
 
Читайте также:
 
1. 119 человек госпитализированы в Гонконге с подозрением на заражение коронавирусом
 
2. В Китае число погибших от нового типа коронавируса возросло до 26
ЕТ

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать банковские карты к оплате.

Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Врач-инфекционист Алексей Ртищев в пятницу, 24 января, рассказал, насколько безопасно в условиях стремительно распространяющегося коронавируса получение товаров из Китая…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ташкенте прошла пресс-конференция трёхкратной чемпионки мира, чемпионки Европы, чемпионки Азиатских игр, участницы 7 летних Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной…

//новости ан

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…