Эксперт рассказал, опасно ли в условиях распространения коронавируса получать посылки из Китая

Врач-инфекционист Алексей Ртищев в пятницу, 24 января, рассказал, насколько безопасно в условиях стремительно распространяющегося коронавируса получение товаров из Китая через интернет-магазины.

Ранее сегодня стало известно, что пневмония, вызванная коронавирусом, унесла жизни 26 человек. В Пекине из-за вспышки заболевания отменили массовые мероприятия по случаю китайского Нового года. Кроме того, экстренные меры, направленные на борьбу с распространением инфекции, принимаются в разных городах Китая. Известно о случаях заражения в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, а также в США.

Как сообщил инфекционист Алексей Ртищев в беседе с Радио Sputnik , пока специалисты не подтверждают, что коронавирус может передаваться контактно-бытовым путем через различные предметы. Поэтому в настоящий момент у экспертов нет оснований рекомендовать гражданам России не заказывать вещи из китайских магазинов.

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