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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Китае число погибших от нового типа коронавируса возросло до 26

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Китае число погибших от нового типа коронавируса возросло до 26
китайские врачи, Cheng Min/Xinhua

В пятницу, 24 января, стало известно, что жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае к настоящему моменту стали 26 человек. Количество подтвержденных в стране случаев заражения увеличилось до 849 человек.

Ранее поступала информация о 830 инфицированных и 25 погибших. Подчеркивается, что были зафиксированы два летальных исхода за пределами изначального региона распространения пневмонии – один в провинции Хэбэй, а второй в городе Суйхуа, который находится в 430 км от границы с РФ.

В настоящий момент состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Кроме того, медики зафиксировали 1072 предполагаемых случая заболевания.

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