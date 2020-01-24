В Китае число погибших от нового типа коронавируса возросло до 26

В пятницу, 24 января, стало известно, что жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае к настоящему моменту стали 26 человек. Количество подтвержденных в стране случаев заражения увеличилось до 849 человек.
Ранее поступала информация о 830 инфицированных и 25 погибших. Подчеркивается, что были зафиксированы два летальных исхода за пределами изначального региона распространения пневмонии – один в провинции Хэбэй, а второй в городе Суйхуа, который находится в 430 км от границы с РФ.
В настоящий момент состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Кроме того, медики зафиксировали 1072 предполагаемых случая заболевания.
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