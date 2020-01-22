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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Вирусолог о распространении вируса из Китая: число заболевших надо умножить на сто

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Вирусолог о распространении вируса из Китая: число заболевших надо умножить на сто
анализы, pixabay.com
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространение коронавируса из КНР. По словам эксперта, исходя из опыта, количество зараженных следует "умножить на сто".
 
К настоящему моменту число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае составило девять человек, кроме того, выявлено 440 подтвержденных случаев заболевания.
 
Как сообщает Радио Sputnik, ссылаясь на слова Жемчугова, пока трудно сказать, насколько опасна пневмония, о которой идет речь. Сейчас исследуется генотип вируса.
 
Эксперт уточнил, что его опыт показывает: количество заболевших надо умножить минимум на десять, "а лучше на сто"– это и будет показателем того, сколько людей являются носителями вируса.
 
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