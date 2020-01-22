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Вирусолог о распространении вируса из Китая: число заболевших надо умножить на сто
22 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//В мире 13+
22 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
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В Москве сотрудники полиции оперативно прибыли по вызову и работают на улице Восточная, где женщина закрылась в квартире и угрожает выбросить из окна маленького ребенка…
По данным учёных из Великобритании, новым коронавирусом, обнаруженным в Китае уже заразилось более 1700 человек, 9 человек погибло. В России усилены меры по санитарному…
Перечислены симптомы острого лейкоза, при наличии которых требуется срочно обратиться в медицинское учреждение. Соответствующую публикацию разместили некоторое время…
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Вооруженные силы Украины в настоящий момент несут тяжелые потери в боестолкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР, однако официальный Киев скрывает данные сведения. Об этом…
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Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что назрела необходимость внести поправки в регламент работы Центробанка. По его словам, нужно зафиксировать в списке решаемых Банком…
Украинский политолог Ростислав Ищенко обозначил кандидатов на отделение от Киева вслед за Донецком и Луганском. По данному вопросу специалист высказался в разговоре…
Пользователи социальной сети Instagram едва узнали изменившегося актера Александра Домогарова на новой фотографии. Снимок вчера на своей страничке опубликовала знаменитая…
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Владимир Кравченко, командующий военной операцией Киева в Донбассе, приказал своим подчиненным сменить тактику действий в зоне конфликта. Об этом говорится в экстренном…
Московская Госавтоинспекция предупреждает столичных автомобилистов о гололедице в среду вечером, 22 января. Владельцев машин призывают быть сегодня максимально…
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространение коронавируса из КНР. По словам эксперта, исходя из опыта, количество зараженных…
Мужчина за рулем машины каршеринга сбил девушку на тротуаре в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию предоставили в среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу…
Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев…
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На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы…
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Обозначены правила, которым должен следовать человек, чтобы снизить риск появления в организме злокачественного новообразования. Рекомендации по данному вопросу озвучил…
Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 января, подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском…
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Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…
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Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации…
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Актриса Татьяна Арнтгольц считает себя вполне счастливой: выросла в крепкой дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, востребована публикой…
Самым реальным вариантом развития событий в Донбассе в 2020 году является отсутствие каких-либо реальных подвижек к миру. Соответствующую точку зрения высказала…
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Обозначены три самых частых признака наступающего инсульта головного мозга. Информацию, посвященную данной теме, озвучили некоторое время назад специалисты, говорится…
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