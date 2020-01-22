Вирусолог о распространении вируса из Китая: число заболевших надо умножить на сто

К настоящему моменту число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае составило девять человек, кроме того, выявлено 440 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает Радио Sputnik , ссылаясь на слова Жемчугова, пока трудно сказать, насколько опасна пневмония, о которой идет речь. Сейчас исследуется генотип вируса.

Эксперт уточнил, что его опыт показывает: количество заболевших надо умножить минимум на десять, "а лучше на сто"– это и будет показателем того, сколько людей являются носителями вируса.

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