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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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119 человек госпитализированы в Гонконге с подозрением на заражение коронавирусом

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

119 человек госпитализированы в Гонконге с подозрением на заражение коронавирусом
китайский врач, Cheng Min/Xinhua

В Гонконге не менее 119 человек, у которых были выявлены признаки заражения пневмонией нового типа, госпитализированы и помещены в карантин. Об этом в пятницу сообщили местные службы здравоохранения.

В настоящий момент на территории Гонконга официально подтверждены два случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. За минувшие сутки было зафиксировано 66 случаев попадания в больницы людей с признаками этой болезни. Общее число таких граждан, учитывая уже выписанных из клиник, достигло 236.

Власти Гонконга ввели усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Установлены особые сканеры, которые выявляют людей с повышенной температурой.

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