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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Из-за угрозы коронавируса в аэропорту Благовещенска усилили контроль

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из-за угрозы коронавируса в аэропорту Благовещенска усилили контроль
аэропорт, pixabay.com
Санитарно-карантинный контроль был усилен в международном секторе аэропорта Благовещенска с целью профилактики распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщили в  пятницу в аваиагавани.
 
Подчеркивается, что дополнительные меры были приняты в связи с введением в Приамурье накануне режима повышенной готовности по профилактике коронавируса.
 
Заместитель гендиректора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов уточнил, что пункт пропуска через госграницу РФ в авиагавани оснащен различным оборудованием, в частности системой тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа, которые позволяют обеззараживать воздух. Кроме того, в настоящий момент принимаются меры по дезинфекции всех помещений аэровокзала. В международном секторе аэропорта будут регулярно транслироваться звуковые объявления о мерах профилактики инфекции. Готовятся памятки для пассажиров.
 
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