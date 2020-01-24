Из-за угрозы коронавируса в аэропорту Благовещенска усилили контроль

Санитарно-карантинный контроль был усилен в международном секторе аэропорта Благовещенска с целью профилактики распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщили в пятницу в аваиагавани.

Подчеркивается, что дополнительные меры были приняты в связи с введением в Приамурье накануне режима повышенной готовности по профилактике коронавируса.

Заместитель гендиректора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов уточнил, что пункт пропуска через госграницу РФ в авиагавани оснащен различным оборудованием, в частности системой тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа, которые позволяют обеззараживать воздух. Кроме того, в настоящий момент принимаются меры по дезинфекции всех помещений аэровокзала. В международном секторе аэропорта будут регулярно транслироваться звуковые объявления о мерах профилактики инфекции. Готовятся памятки для пассажиров.

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