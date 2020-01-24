Три первых симптома заражения смертельным китайским коронавирусом раскрыли врачи

Названы ранние признаки заражения смертельно опасным коронавирусом, появившемся некоторое время назад на территории Китая. Соответствующую информацию озвучили специалисты в области медицины.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», первые признаки болезни похожи на те, что наблюдаются при обычной простуде. Это:
1. повышенная температура тела и озноб;
2. кашель;
3. затрудненное дыхание.
Ранее в пятницу сообщалось, что советами, касающимися профилактики коронавируса, поделился Александр Мясников, отечественный врач и телевизионный ведущий. Мясников рекомендовал прививаться и не пренебрегать правилами личной гигиены.
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