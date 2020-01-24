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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три первых симптома заражения смертельным китайским коронавирусом раскрыли врачи

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три первых симптома заражения смертельным китайским коронавирусом раскрыли врачи
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Названы ранние признаки заражения смертельно опасным коронавирусом, появившемся некоторое время назад на территории Китая. Соответствующую информацию озвучили специалисты в области медицины.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», первые признаки болезни похожи на те, что наблюдаются при обычной простуде. Это:

1. повышенная температура тела и озноб;

2. кашель;

3. затрудненное дыхание.

Ранее в пятницу сообщалось, что советами, касающимися профилактики коронавируса, поделился Александр Мясников, отечественный врач и телевизионный ведущий. Мясников рекомендовал прививаться и не пренебрегать правилами личной гигиены.

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ДЦ

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