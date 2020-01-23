Врачи подсказали простой способ заподозрить у себя рак мозга без медобследований

Медицинские специалисты порекомендовали доступный для всех способ заподозрить у себя рак головного мозга без прохождения медицинских обследований. Данной теме посвящена заметка, размещенная в российском сегменте интернета.
Как пишет ресурс «Живая Кубань», врачи посоветовали прислушиваться к своему организму. Насторожиться необходимо, если наблюдаются регулярные головные боли. Также поводом для беспокойства должны стать постоянная тошнота, появление проблем с речью, зрением и слухом.
Ранее сообщалось, что немецкие онкологи перечислили сигналы мужского организма об образовании злокачественной опухоли предстательной железы.
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