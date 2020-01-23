Три сигнала организма о появлении раковой опухоли простаты перечислили онкологи

Обозначены симптомы, свидетельствующие об образовании раковой опухоли предстательной железы. По данному вопросу высказались специалисты в области онкологии, работающие в Германии.
В списке, приведенном немецким изданием Focus, присутствуют следующие сигналы мужского организма:
1. проблемы с мочеиспусканием: например, слабый поток мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
2. изменение цвета мочи;
3. болевые ощущения во время соития.
При наличии перечисленных признаков необходимо пройти медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что доктора назвали суп, который помогает бороться с гипертонией и защититься от рака.
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