Три сигнала организма о появлении раковой опухоли простаты перечислили онкологи

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23 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены симптомы, свидетельствующие об образовании раковой опухоли предстательной железы. По данному вопросу высказались специалисты в области онкологии, работающие в Германии.

В списке, приведенном немецким изданием Focus, присутствуют следующие сигналы мужского организма:

1. проблемы с мочеиспусканием: например, слабый поток мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

2. изменение цвета мочи;

3. болевые ощущения во время соития.

При наличии перечисленных признаков необходимо пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что доктора назвали суп, который помогает бороться с гипертонией и защититься от рака.

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