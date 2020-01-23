Снижающий артериальное давление и защищающий от рака суп назвали медики

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23 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: blog.mednote.life

Женщина измеряет артериальное давление, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Самым полезным супом для людей, страдающих от гипертонии, является грибной. Соответствующей точки зрения придерживаются медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс blog.mednote.life, врачи выяснили, что при регулярном употреблении грибного супа снижаются показатели артериального давления. Также данное блюдо защищает от онкологических недугов, так как содержит большое количество полезных микроэлементов.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали о простых способах нормализации давления, которые не предполагают приема лекарственных средств.

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