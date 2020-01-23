Четыре простых способа снижения давления без медпрепаратов раскрыли специалисты

Названы простые способы снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. С соответствующими рекомендациями выступили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.
Как пишет канал «100 секретов молодости» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам, которые хотят нормализовать давление естественным путем, необходимо:
1. есть больше овощей и фруктов;
2. уменьшить употребление соли;
3. уделять хотя бы 30 минут в день физической активности;
4. ограничить себя в спиртном.
Прежде чем применять данные методы, следует обязательно посоветоваться с лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что в СМИ перечислили возможные симптомы нового смертельно опасного коронавируса, который появился в Китае.
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