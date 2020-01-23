Четыре простых способа снижения давления без медпрепаратов раскрыли специалисты

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23 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы простые способы снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. С соответствующими рекомендациями выступили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.

Как пишет канал «100 секретов молодости» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам, которые хотят нормализовать давление естественным путем, необходимо:

1. есть больше овощей и фруктов;

2. уменьшить употребление соли;

3. уделять хотя бы 30 минут в день физической активности;

4. ограничить себя в спиртном.

Прежде чем применять данные методы, следует обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в СМИ перечислили возможные симптомы нового смертельно опасного коронавируса, который появился в Китае.

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