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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Доктор Мясников назвал способы защиты от смертельного китайского коронавируса

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников назвал способы защиты от смертельного китайского коронавируса
Жители китайского города Ханчжоу, Utuku / globallookpress.com

Доктор Александр Мясников, российский врач и телеведущий, опубликовал видео, посвященное новому смертельно опасному коронавирусу, который возник в Китае. Ролик, записанный специалистом, появился в Telegram.

Как отметил Мясников, бояться вспышки болезни не надо, так как пока зарегистрировано относительно небольшое число случаев заражения. Также врач рассказал о простых способах защиты от данного и других вирусов. Это прививки и соблюдение правил личной гигиены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора поведали о том, как заподозрить у себя рак головного мозга без прохождения медицинских обследований.

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