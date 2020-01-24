Доктор Мясников назвал способы защиты от смертельного китайского коронавируса

Доктор Александр Мясников, российский врач и телеведущий, опубликовал видео, посвященное новому смертельно опасному коронавирусу, который возник в Китае. Ролик, записанный специалистом, появился в Telegram.
Как отметил Мясников, бояться вспышки болезни не надо, так как пока зарегистрировано относительно небольшое число случаев заражения. Также врач рассказал о простых способах защиты от данного и других вирусов. Это прививки и соблюдение правил личной гигиены.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора поведали о том, как заподозрить у себя рак головного мозга без прохождения медицинских обследований.
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