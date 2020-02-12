Трехмесячного ребенка в Китае вылечили от коронавируса

В китайской провинции Хайнань трехмесячную девочку медики вылечили от пневмонии, которую вызвал коронавирус нового типа. К настоящему моменту маленькую пациентку уже выписали из больницы.



Правительство города Хайкоу уточняет, что ребенок вместе с родителями на новогодние праздники отправился в путешествие. Семья побывала в городе Ухань, на одной из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань, а также в городе Хайкоу. Именно в последнем пункте малышку поместили в клинику. Впоследствии она находилась на карантине.