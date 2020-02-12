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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Трехмесячного ребенка в Китае вылечили от коронавируса

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трехмесячного ребенка в Китае вылечили от коронавируса
врач, pixabay.com
В китайской провинции Хайнань трехмесячную девочку медики вылечили от пневмонии, которую вызвал коронавирус нового типа. К настоящему моменту маленькую пациентку уже выписали из больницы.
 
Правительство города Хайкоу уточняет, что ребенок вместе с родителями на новогодние праздники отправился в путешествие. Семья побывала в городе Ухань, на одной из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань, а также в городе Хайкоу. Именно в последнем пункте малышку поместили в клинику. Впоследствии она находилась на карантине.
 
Уже вчера девочка с родителями покинула больницу, так как врачам удалось оказать ей своевременную и квалифицированную помощь.
ЕТ

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