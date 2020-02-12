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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Тюменский школьник извинился за пранк с поимкой якобы зараженных коронавирусом людей

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тюменская линия

Тюменский школьник извинился за пранк с поимкой якобы зараженных коронавирусом людей
вспышка коронавируса в Китае, Xiao Yijiu/Keystone Press Agency
Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную цель своего поступка.
 
10 февраля в соцсети был опубликован ролик, в котором блогер вместе со своими друзьями в противогазах и костюмах химзащиты имитирует поимку граждан, изображающих приступы заболевания. Впоследствии выяснилось, что пранкером является учащийся одной из школ Тюмени. В отношении юноша завели административное дело о мелком хулиганстве.
 
Подросток извинился перед всеми, кого задела его шутка. Он подчеркнул, что снял ролик исключительно для того, чтобы показать – люди сейчас крайне равнодушно относятся к проблемам окружающих.
ЕТ

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