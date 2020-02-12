Тюменский школьник извинился за пранк с поимкой якобы зараженных коронавирусом людей

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную цель своего поступка.

Подросток извинился перед всеми, кого задела его шутка. Он подчеркнул, что снял ролик исключительно для того, чтобы показать – люди сейчас крайне равнодушно относятся к проблемам окружающих.