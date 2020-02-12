Эксперты раскрыли шесть мифов о коронавирусе

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12 февраля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Эксперты решили назвать шесть мифов, которые вводят в заблуждение общественность. Новый смертельно опасный коронавирус получил свое распространение в Китае. Известно, что инфекционное заболевание унесло жизни более 1 тыс. человек и еще более 45, 2 тыс. - зараженных по всему миру.

Во-первых, так называемая паника, в основном, возникает в СМИ и головах людей, которые ежедневно получают большое количество информации о коронавирусе. Однако, по словам находящихся в КНР русских и коренных граждан, никакой паники в стране нет. Местные жители полностью доверяют своим властям и выполняют их требования.

Во-вторых, людям стоит перестать думать, что инфекция сможет передаться через посылки и продукты из Китая, в том числе с интернет-сервиса «Алиэкспресс» и бананы.

Далее эксперты уверяют, что из всех заболевших коронавирусом, только 2,2% - погибли.

Российские школы начали закрывать на карантин из-за гриппа, а не коронавирусной инфекции. Кроме того, дефицита чеснока и роста цен на продукты в РФ не будет.

И тем более не стоит верить рекламным объявлениям, что антибиотики «спасут мир». При первых проблемах со здоровьем следует сразу обратиться к врачу.

Ранее врачи подсказали простой способ заподозрить у себя смертельный китайский коронавирус.