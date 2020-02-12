Простой способ заподозрить у себя смертельный коронавирус из Китая назвали врачи

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12 февраля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский медик, Liu Kun / globallookpress.com

Медицинские специалисты подсказали простой способ заподозрить у себя смертельный китайский коронавирус 2019-nCoV. Рекомендации врачей приведены в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.

Как отметили доктора из КНР, процитированные порталом Sohu, чтобы отличить обычную простуду от гриппа и возможного коронавируса, необходимо внимательно следить за сигналами своего организма. Поводом для тревоги должны стать следующие симптомы:

1. высокая температура тела, которая держится в течение трех-пяти дней;

2. упадок сил, апатия, мышечные боли;

3. проблемы с дыханием;

4. кашель, рвота и диарея.

Ранее медики назвали первые признаки рака кишечника. Кроме того, сообщалось, что отечественный микробиолог Александр Максимов рассказал, как не заразиться коронавирусом 2019-nCoV.