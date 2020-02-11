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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Пять первых сигналов организма об образовании опухоли в кишечнике назвали врачи

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять первых сигналов организма об образовании опухоли в кишечнике назвали врачи
Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены ранние симптомы, указывающие на образование злокачественной опухоли в кишечнике человека. Сведениями по данной теме поделились доктора.

В списке первых признаков колоректального рака, приведенном на канале «Поиск» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. внезапная сильная боль в области живота;

2. кровь в каловых массах;

3. необъяснимая резкая потеря веса;

4. ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета;

5. хроническая усталость, общая слабость.

Ранее отечественный микробиолог Александр Максимов рассказал, как не заразиться китайским коронавирусом. Кроме того, сообщалось, что врачи перечислили проявления «тихого инсульта».

 

ДЦ

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