Пять первых сигналов организма об образовании опухоли в кишечнике назвали врачи

Обозначены ранние симптомы, указывающие на образование злокачественной опухоли в кишечнике человека. Сведениями по данной теме поделились доктора.
В списке первых признаков колоректального рака, приведенном на канале «Поиск» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. внезапная сильная боль в области живота;
2. кровь в каловых массах;
3. необъяснимая резкая потеря веса;
4. ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета;
5. хроническая усталость, общая слабость.
Ранее отечественный микробиолог Александр Максимов рассказал, как не заразиться китайским коронавирусом. Кроме того, сообщалось, что врачи перечислили проявления «тихого инсульта».