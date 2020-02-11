Три способа не умереть от китайского коронавируса подсказал микробиолог из РФ

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11 февраля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские медики возле пациента, Xiong Qi / globallookpress.com

Александр Максимов, микробиолог из Пермского края, рассказал, как не заразиться китайским коронавирусом 2019-nCoV, который представляет смертельную опасность для человека. Рекомендации специалиста приведены в материале, размещенном в блогосфере.

Максимов отметил, что не стоит без необходимости долго оставаться в местах массового скопления людей. Также нужно свести к минимуму общение с выходцами из КНР и туристами, которые недавно вернулись из этой страны. Кроме того, следует с осторожностью относиться к китайским товарам.

Ранее сообщалось, что врачи перечислили симптомы «тихого инсульта» и признаки появления рака легких.