Пять малозаметных признаков появления раковой опухоли в легких раскрыли онкологи

Перечислены малозаметные признаки появления злокачественного новообразования в легких человека. По данному вопросу высказались некоторое время назад специалисты в области онкологии.
В списке симптомов смертельно опасного недуга, приведенном в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. изменение характера кашля – например, увеличение объема выделяемой мокроты;
2. резкое похудение без видимых причин;
3. одышка;
4. регулярные приступы сильной жажды;
5. неприятный запах из рта.
Ранее в блогосфере опубликовали советы доктора Александра Мясников по борьбе с гипертонией без таблеток. Также сообщалось, что врачи из ФРГ назвали игнорируемые людьми проявления онкозаболеваний.