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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пять малозаметных признаков появления раковой опухоли в легких раскрыли онкологи

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять малозаметных признаков появления раковой опухоли в легких раскрыли онкологи
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Перечислены малозаметные признаки появления злокачественного новообразования в легких человека. По данному вопросу высказались некоторое время назад специалисты в области онкологии.

В списке симптомов смертельно опасного недуга, приведенном в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. изменение характера кашля – например, увеличение объема выделяемой мокроты;

2. резкое похудение без видимых причин;

3. одышка;

4. регулярные приступы сильной жажды;

5. неприятный запах из рта.

Ранее в блогосфере опубликовали советы доктора Александра Мясников по борьбе с гипертонией без таблеток. Также сообщалось, что врачи из ФРГ назвали игнорируемые людьми проявления онкозаболеваний.

 

ДЦ

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