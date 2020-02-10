Опубликованы три совета доктора Мясникова по снижению давления без медикаментов

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10 февраля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Опубликованы советы российского врача Александра Мясникова по снижению артериального давления без приема лекарственных средств. Рекомендации специалиста приведены в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет один из авторов «Яндекс. Дзен», Мясников отметил, что гипертоникам необходимо:

1. снизить до минимума употребление соли;

2. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

3. ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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