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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Опубликованы три совета доктора Мясникова по снижению давления без медикаментов

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликованы три совета доктора Мясникова по снижению давления без медикаментов
Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Опубликованы советы российского врача Александра Мясникова по снижению артериального давления без приема лекарственных средств. Рекомендации специалиста приведены в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет один из авторов «Яндекс. Дзен», Мясников отметил, что гипертоникам необходимо:

1. снизить до минимума употребление соли;

2. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

3. ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее немецкие доктора назвали симптомы онкологии, которые люди обычно не замечают. Также сообщалось, что кардиологи рассказали о неявных предвестниках инфаркта.

 

ДЦ

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