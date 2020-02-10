Пять игнорируемых людьми признаков появления раковой опухоли назвали врачи из ФРГ

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10 февраля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Работающие в Германии специалисты в области онкологии перечислили симптомы появления раковой опухоли, которые люди обычно игнорируют. Данной теме посвящена заметка, размещенная в отечественном интернет-сегменте.

В списке признаков болезни, выложенном на портале MedikForum.ru, фигурируют:

1. кашель, который не проходит в течение месяца;

2. постоянная изжога;

3. кожный зуд;

4. кровь в каловых массах;

5. постоянно увеличенные лимфоузлы.

Ранее врачи-кардиологи рассказали о неявных предвестниках скорого инфаркта миокарда. Кроме того, сообщалось, что доктора назвали первые сигналы человеческого организма о раке желудка.