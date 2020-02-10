Пять игнорируемых людьми признаков появления раковой опухоли назвали врачи из ФРГ

Работающие в Германии специалисты в области онкологии перечислили симптомы появления раковой опухоли, которые люди обычно игнорируют. Данной теме посвящена заметка, размещенная в отечественном интернет-сегменте.
В списке признаков болезни, выложенном на портале MedikForum.ru, фигурируют:
1. кашель, который не проходит в течение месяца;
2. постоянная изжога;
3. кожный зуд;
4. кровь в каловых массах;
5. постоянно увеличенные лимфоузлы.
Ранее врачи-кардиологи рассказали о неявных предвестниках скорого инфаркта миокарда. Кроме того, сообщалось, что доктора назвали первые сигналы человеческого организма о раке желудка.