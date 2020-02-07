Семь первых признаков образования злокачественной опухоли в желудке назвали врачи

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы появления злокачественного новообразования в желудке. Данные признаки перечислены в материале, который разместили некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Ресурс hozsekretiki.ru предупреждает, что обратиться к докторам необходимо, если наблюдаются:
1. беспричинное ухудшение аппетита;
2. тошнота при виде еды, от голода;
3. изменение вкусовых ощущений;
4. дискомфорт в животе, особенно в состоянии покоя;
5. быстрое насыщение;
6. тяжесть в желудке после небольшого количества еды;
7. бледность кожи.
Ранее российский пульмонолог Александр Чучалин раскрыл явный симптом заражения китайским коронавирусом. Кроме того, сообщалось, что медики рассказали о проявлениях микроинсульта.