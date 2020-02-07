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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь первых признаков образования злокачественной опухоли в желудке назвали врачи

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: hozsekretiki.ru

Семь первых признаков образования злокачественной опухоли в желудке назвали врачи
Пациент на приеме у врача, Jiri Hubatka / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы появления злокачественного новообразования в желудке. Данные признаки перечислены в материале, который разместили некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Ресурс hozsekretiki.ru предупреждает, что обратиться к докторам необходимо, если наблюдаются:

1. беспричинное ухудшение аппетита;

2. тошнота при виде еды, от голода;

3. изменение вкусовых ощущений;

4. дискомфорт в животе, особенно в состоянии покоя;

5. быстрое насыщение;

6. тяжесть в желудке после небольшого количества еды;

7. бледность кожи.

Ранее российский пульмонолог Александр Чучалин раскрыл явный симптом заражения китайским коронавирусом. Кроме того, сообщалось, что медики рассказали о проявлениях микроинсульта.

 

ДЦ

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