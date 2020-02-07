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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть сигналов организма об опасном для здоровья микроинсульте назвали медики

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть сигналов организма об опасном для здоровья микроинсульте назвали медики
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили признаки микроинсульта. Если распознать его вовремя, то можно предотвратить развитие инсульта, грозящего инвалидностью и смертью, говорится в размешенной в интернете публикации.

Как пишет канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие сигналы организма:

1. внезапное онемение одной стороны тела;

2. речевые нарушения;

3. резкое ослабление зрения;

4. проблемы с передвижением;

5. сильное внезапное головокружение;

6. потеря координации.

Ранее онкологи перечислили десять предвестников рака. Также сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты питания снижают артериальное давление.

 

ДЦ

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