Шесть сигналов организма об опасном для здоровья микроинсульте назвали медики

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7 февраля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили признаки микроинсульта. Если распознать его вовремя, то можно предотвратить развитие инсульта, грозящего инвалидностью и смертью, говорится в размешенной в интернете публикации.

Как пишет канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие сигналы организма:

1. внезапное онемение одной стороны тела;

2. речевые нарушения;

3. резкое ослабление зрения;

4. проблемы с передвижением;

5. сильное внезапное головокружение;

6. потеря координации.

Ранее онкологи перечислили десять предвестников рака. Также сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты питания снижают артериальное давление.