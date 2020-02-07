Шесть сигналов организма об опасном для здоровья микроинсульте назвали медики

Медицинские специалисты обозначили признаки микроинсульта. Если распознать его вовремя, то можно предотвратить развитие инсульта, грозящего инвалидностью и смертью, говорится в размешенной в интернете публикации.
Как пишет канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие сигналы организма:
1. внезапное онемение одной стороны тела;
2. речевые нарушения;
3. резкое ослабление зрения;
4. проблемы с передвижением;
5. сильное внезапное головокружение;
6. потеря координации.
Ранее онкологи перечислили десять предвестников рака. Также сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты питания снижают артериальное давление.